總統蔡英文昨天召開國安高層會議之後，對國人同胞發表公開談話，在兩岸部分，蔡英文說，兩岸和平關鍵的鑰匙在中國手上，只要北京當局有心化解對立，我方也願意在符合對等尊嚴的原則之下，共同促成有意義的對話。對此，有港媒發表評論文指出，從大陸國台辦回應來看，「關鍵的鑰匙不在大陸手中，而是在台灣手中」。

蔡英文昨天提到，她必須再一次重申，台灣一貫立場就是遇到壓力不屈服，得到支持不冒進，疫情受到有效控制時，也期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。她提到，兩岸的和平，不是台灣單方面的事，關鍵的鑰匙也在中國手上，歷史經驗已證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係不會有幫助。

大陸國台辦發言人馬曉光當日隨即回應，抨擊民進黨政府的話沒有絲毫誠意，兩岸離坐在一起還很遠，關鍵的鑰匙不在大陸手中，而是在台灣手中。

港媒《中評社》10日撰文，以「從隔空喊話到坐在一起 鑰匙在台灣手上」為題，引述國民黨前桃園市議員閻中傑說法稱，「兩岸關係癥結在民進黨，只要民進黨繼續把兩岸當『兩國』，把大陸視為敵國，兩岸就不可能和解」。

評論也指稱，兩岸目前仍停留在隔空喊話的階段，尤其是台灣方面的內部表態，各方都說要對話、願意對話，說明都認識到對話的重要性，也了解癥結是什麼，但目前沒有交集的喊話，哪一方需做更大妥協、讓步，相信最終會由實力決定。

(中時新聞網)