西方輿論多半認為中國大陸對澳洲鐵礦以外各種原料進口管制是以強凌弱,澳洲學者艾倫(Percy Allan)卻投書《澳洲金融評論》(Financial Review),指出澳洲應該反省,是自身先處處針對大陸挑釁,才會被北京當局針對,修復關係第一步就是要承認澳洲隊關係破裂有責任,今後雙邊關係任何問題也該與陸充分接觸後再公開發言。

艾倫博士是獨立智庫ceda(Committee for Economic Development of Australia,澳洲經濟發展委員會)成員,專攻經濟政策、公共政策領域,過往並沒有特別親中、反中立場,這篇投書題目是「我們針對中國,在他們針對我們之前」(We targeted China before they targeted us)。

他指出,過去9個月大陸阻止澳洲煤碳、棉花、龍蝦、木材、肉類進口,葡萄酒和大麥也被課徵反傾銷稅,但是澳洲人不該忘記,在雙方簽署自由貿易協定後,澳洲先用違反WTO(世界貿易組織)規則的反傾銷稅方式阻止百餘種大陸商品進口;成為全球首個禁止華為參與5G建設國家;針對南海有爭議岩礁歸屬上譴責中國,卻無視川普(Donald Trump)一系列撕毀國際協議行為;禁止中國在澳洲發展利益和影響力,同時卻對美、英類似行為不聞不問;禁止來自中國的投資,也禁止地方政府、學術界與陸合作。

艾倫寫到:「從這些行為來看,中國指責澳洲針對他們單獨歧視對待,並將我們界定為『有敵意的供應商』,我認為是有道理的。」他認為其他國家不僅繼續與中國共處,還在建立更緊密關係,但澳洲卻在媒體炒作和麥克風外交下難以修復雙邊關係。中國在過去15年貢獻全球GDP(國內生產總值)成長的2/3,澳洲難以找到可以代替的出口市場,沒有中國市場、資金、人員與技術交流,澳洲經濟也難在疫情後快速增長。

他舉出坎培拉要修復北京關係有七種方式,要點包括承認對雙方關係破裂有責任,歡迎中國對所有非戰略性產業投資,以及承諾任何涉及中澳關係問題都應該在雙方充分接觸後再公開,而非單邊指責或喊話,「這不意味損害澳洲主權或背離與美國、紐西蘭的安全條約,只是顯示作為朋友而非敵人的互相尊重。」

但艾倫也表示,不反對目前澳洲總理莫里森(Scott Morrison)內閣對中國的敵對態度,只是若確信中國是敵人,就該取消所有合作協議,禁止出口鐵、銅、鋁、煤給大陸,因為這些礦產也都可以用來製造軍備或彈藥。總之,想要中國在政治上當敵人、經濟上卻當朋友,是難以執行的。

(中時新聞網)