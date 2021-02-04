台股於2月5日封關後，至2月17日開紅盤，期間大約有7~8個左右的國際交易日，這段期間國際股市動向仍以美股馬首是瞻。國泰投信ETF團隊副總鄭立誠表示，投資人對農曆春節期間的投資組合做適時保護，有其必要性，建議適度布局台股或美股的反向ETF。

鄭立誠認為，近期三大台股關注點則在於：1.外資期現貨買賣超、2.台幣走勢、3.疫情是否於春節期間出現擴大等。上周外資開始對台股出現大幅度賣超，加上外資台指期未平倉部位仍偏空，需留意兩數據是否出現改善；台幣近期升勢逐步趨緩，若台幣開始由升轉貶，則台股可能有外資離場的修正壓力；最後疫情方面，仍具有實質影響性，春節期間若出現疫情擴散現象，年後台股恐有壓力。

據統計，近20年台股春節封關日後的10個交易日，美股跌幅超過3%共有5次，而漲幅超過3%則有2次。跌幅超過3%都是有重要的金融市場利空，如2003年的SARS、2007~2009年的金融海嘯；至於2次漲幅超過3%則是2011年和2018年。

雖然春節期間建議投資部位避險，但國泰投信董事長張錫依然認為，今年股市很安全，長線保護短線。聯準會不太可能升息，資金還是很寬鬆，台灣特別好是因為以科技為主，台灣都掌握主流的東西，從高毛利的半導體，到終端產品都會漲價，他認為「台股再旺十年」沒有問題。

(時報資訊)