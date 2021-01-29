聯亞集團29日宣布，該集團研發高精準設計COVID-19疫苗UB-612，獲衛福部有條件核准第二期臨床試驗執行，預計1月底前收納第一位受試者，目標於一個月內完成至少3,000位受試者收案並施打第一劑，力拚6月中提交二期臨床試驗報告，並向TFDA提出緊急使用授權（EUA）申請，7月開始供應疫苗，以因應國內外防疫需求。

UB-612疫苗第二期臨床試驗採多中心、安慰劑對照、隨機分派、觀察者盲性設計，以進一步探討UB-612疫苗之免疫原性、安全性及耐受性。總收案人數3,850位，包括青少年（12至18歲）、成年（19至64歲）及老年（65歲以上）三個年齡層族群。

其中，疫苗組與對照組之人數比例為6：1。此二期臨床試驗由中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬醫師擔任計畫總主持人，於中國醫藥大學附設醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院、台北醫學大學附設醫院、亞東紀念醫院、林口長庚紀念醫院、彰化基督教醫院、成功大學附設醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院等11家醫院同步展開，以加速收案時程，目標於3月份達成3,850位收案人數。

(工商 )