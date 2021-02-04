指揮中心證實130萬劑疫苗8國分 今年5月到貨

台灣確定可取得新冠肺炎疫苗？中央流行疫情指揮中心日前與COVID-19「疫苗全球取得機制」（COVAX）訂購476萬劑疫苗，且已經付了訂金，因世界衛生組織（WHO）官網2月3日第一時間所公布第一批配送疫苗的國家名單並沒有台灣，不過今天稍晚指揮中心發言人莊人祥證實，台灣確定在第一波名單中，WHO官網名單未列台灣，是因為該名單只列WHO會員國，台灣非會員國，所以才不在其中。

指揮中心日前公布，台灣將購買2000萬劑疫苗，包含COVAX分配的476萬劑、與直接與阿斯特捷利康藥廠洽談所取得的1000萬劑AZ疫苗、另有500萬劑疫苗洽談中，未透露哪一家。

中央流行疫情指揮中心傍晚證實，COVAX在2月3日公布第一批COVID-19疫苗配送名單，其中分配給Non-UN member states的1,303,200劑AstraZeneca疫苗，即包含我國與其他非聯合國會員之獲配數量。世界衛生組織(WHO)將於核准AstraZeneca疫苗的緊急使用授權後，陸續通知各國實際獲配數量及配送時程。指揮中心已針對這批疫苗，積極與COVAX聯繫運送、報關等相關事宜。

根據WHO官網公布，COVAX運送疫苗時間為今年2月底至6月底，不過台灣最快可於何時取得疫苗，對此指揮官陳時中稍早僅說，一旦確定時間，會立即對外報告。

至於是拿到哪個品牌的疫苗？根據官網表單，其中一欄為非聯合國會員國，共分享1,303,200 劑AZ，且無法得知共有幾個國家要均分，但表示我國第一波無法拿到476萬劑足額的劑量，但若只有台灣，表示我們最多可以拿到130多萬劑疫苗，可供65萬人施打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這次COVAX平台分配的首波疫苗，非會員國部分共有五到八個國家來分，台灣但會分到多少還不清楚，會根據每個國家的人口數、當初下單也不同。

至於ＢＮＴ疫苗台灣沒有被分配到？莊人祥表示，之後也還會有第二、第三波分配時段，這波沒有，就看下一波。台灣本來就都有選ＢＮＴ和ＡＺ疫苗。

至於分配的時間，沒辦法確定，因為ＡＺ還沒被緊急使用授權通過，二月底之前，世界衛生組織會核准ＡＺ的緊急授權，時間表才會比較確定，所以各國都不知道何時會運出，大概只知道一個範圍。

莊人祥表示，第一季第二季都有可能，二到五月，也就是說最壞的情形就是五月，但可能「更佳」。

(中時新聞網)