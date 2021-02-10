台灣確定將分配到疫苗，台南市接種對象將以醫護優先，估計約有2.8萬人接種，台南市長黃偉哲特別指示將依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂接種對象優先順序，依序提供風險族群接種。

衛生局長許以霖指出，中央流行疫情指揮中心已於美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約，並預計將於第2季開始供貨。Moderne 該疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，接種作業均採預約方式，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天，疫苗保護效力可達94％。初階段以具急救能力之專責合約醫院進行施打，以醫護優先接種為原則，後續依中流行疫情指揮中心到貨量滾動式調整。

黃偉哲提醒，國際疫情持續嚴峻，臺灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，守護國人健康；提醒民眾務必落實防疫新生活運動與秋冬防疫專案，市民如有防疫相關問題，可撥打防疫專線06-2880180諮詢。

(中時 )