疫苗出貨延宕 韓國下修Q1接種目標 09:292021/02/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國政府宣布，由於阿斯特捷利康疫苗（AZ）出貨時間遭到延誤，已下修第一季疫苗接種目標。此外它還表示將暫時限制65歲以上老人接種該疫苗，直到有更多數據顯示AZ疫苗對該族群有更多保護力。 韓國政府原本預定將在第一季完成130萬人的AZ疫苗接種目標，但受到疫苗供應時間出現延宕，如今該目標已砍半到75萬人。 它在同時還推翻先前計畫，改口AZ疫苗將暫時限制65歲老人施打，直到數據確認該疫苗對老年人有足夠保護力才會改變決定。 2021歐洲政治熱 美中領導人訪歐及德國有新總理 呼應綠色新政 歐洲未來10年投資可達1兆歐元 (工商 ) #疫苗 #AZ #下修 #接種 #韓國政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 400萬票決定大選成敗 孫大千曝2022國民黨勝利關鍵 10:282021/02/16 政治 他山之石 日星韓解決問題靠科技 04:102021/02/16 產業特刊 高端、聯亞疫苗 拚年中問世 04:102021/02/16 產業特刊 大陸疫苗科學資料 藍提柳葉刀佐證 04:102021/02/16 焦點要聞 金牛年明星產業－新冠加速研發 疫苗股鴻運當頭 04:102021/02/16 產業特刊 金牛年明星產業－政策加持 綠電族群前景明亮 04:102021/02/16 產業特刊 大盤偏多 留意Q2震盪修正 04:102021/02/16 產業特刊 美麗心靈 力推幸福一起幫平台 04:102021/02/16 產業特刊 Gogoro新春免費健檢 讓你開工暢騎最安心 12:052021/02/16 科技 英國將宣布鬆綁封鎖措施計畫 09:502021/02/16 財經 巴西取消嘉年華 酒吧派對仍群聚狂歡 10:332021/02/16 國際 財經熱門新聞 數據有異？ 台股恐上演小蝦米扳倒大鯨魚 - 財經 不想變汽車界鴻海 拒與蘋果合作？ 日產回應了 - 財經 台積電開門噴700小心了 老手爆下波洗韭菜驚悚價 - 財經 2000萬元刮刮樂 頭獎還有機會 - 財經焦點 - 中國時報 終於覺醒？學者：中美持續對抗、澳只能受脅迫性貿易戰擺布 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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