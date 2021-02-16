韓國政府宣布，由於阿斯特捷利康疫苗（AZ）出貨時間遭到延誤，已下修第一季疫苗接種目標。此外它還表示將暫時限制65歲以上老人接種該疫苗，直到有更多數據顯示AZ疫苗對該族群有更多保護力。

韓國政府原本預定將在第一季完成130萬人的AZ疫苗接種目標，但受到疫苗供應時間出現延宕，如今該目標已砍半到75萬人。

它在同時還推翻先前計畫，改口AZ疫苗將暫時限制65歲老人施打，直到數據確認該疫苗對老年人有足夠保護力才會改變決定。

(工商 )