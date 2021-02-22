針對國民黨發動「割萊委行動」，傳出民進黨內有共識擬修選罷法，提高罷免門檻，就看時機點。國民黨前立委孫大千在臉書表示，民進黨早知如此，又何必當初呢？如果不是民進黨針對韓國瑜啟動報復式罷免，打開了潘朵拉的盒子，今日又何來遍地烽火的罷免萊豬綠委呢？這真的是標準的活該現世報。

孫大千說，當時為了要罷免韓國瑜，奪回高雄市，民進黨是如何的推崇宣傳，罷免是台灣公民的神聖權利，現在面臨自己的立委要被罷免了，才忽然想到罷免的門檻太低了，這不是一件很可笑的事情嗎？

問題是，涉及貪污收賄的紅包立委該不該被罷免呢？犧牲台灣人民的健康安全的萊豬立委該不該被罷免呢？在立法院不學無術的兩光立委該不該被罷免呢？

他說，民進黨在立法院掌握絕對多數，當然愛怎麼修選罷法都可以，但是這完全沒有辦法掩飾民進黨立委人人自危，恐懼罷免的事實。不管民進黨的立委想要如何的自圓其說，都再一次地讓台灣人民見識到了政客怯懦貪權的醜態。

孫大千強調，民進黨害怕了就明講，不要仗著演技精湛，以為看戲的台灣人民都是傻子。

(中時 )