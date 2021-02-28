繼大陸禁止鳳梨進口後，蓮霧產地高雄六龜區農會今（28日）證實，大陸貿易商昨通知暫緩蓮霧出貨，引發外界擔憂下一個被禁的水果將是蓮霧。對此，前高雄市新聞局長鄭照新感觸很深，直言自己擔任新聞局長第一天就是拜訪六龜，希望民進黨政府能妥善處理，而不是一昧大內宣來卸責，錯失為農民解憂的黃金時間。

鄭照新今（28日）在臉書發文表示，看到六龜蓮霧銷陸訂單出現危機，感觸很深，自己在高雄市新聞局長上任後跟隨市長的第一個行程，就是2020年2月5日訪視六龜的蓮霧農友，並見證蓮霧成功外銷。聽到六龜蓮霧中止銷陸的消息，鄭憂心直言，「農友如何是好？如何幫助農友生計」？

鄭照新接著表示，有人說內銷採購，有人說找其他國家替代，但需求與運銷技術成本的差異無法代替，以鳳梨為例，從大樹到廈門，封裝加空運，一天可以到達，有時比運到台北的速度還快，不像日本韓國要好幾天，需要面對冷藏技術的成本與技術障礙。也就是說，大陸市場與台灣水果的區位特性，是市場機制與地理因素的自然結果。

對於大陸禁止鳳梨和蓮霧的進口一事，鄭照新認為，民進黨政府有責任將事實與民眾報告，而非在情緒下不斷利用內宣以卸責為第一要務，反而失去務實處理難題，為農民解懸的黃金時間。網友也在PO文底下表示，「說真的，我們要尊重高雄人的選擇，民進黨會補助高雄農民到天荒地老的」、「農民不會感激的！太多次了」。

(中時新聞網)