香港警方今天將47名派民主派人士以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，民進黨今天表示憤慨與震驚。香港已毫無「兩制」的存在空間。民進黨嚴厲譴責，要求中共及港府必須立即釋放所有遭扣留羈押的民主派人士，讓香港民主社會恢復原有的自由法治狀態。

香港警方今年1月以觸犯「港版國安法」大規模逮捕民主派初選人士，今天（28日）有47人到警署報到後立刻被起訴「串謀顛覆國家政權罪」。

民進黨表示，港府拒絕民主人權與司法程序正義，以誘捕方式欺騙民主派人士到警署報到後立即關押起訴，令人憤慨與震驚。港府不斷用行動證明，香港已經成為中國的普通城市之一，毫無「兩制」的存在空間。

民進黨指出，香港社會已等同由中共當局直接統治，恣意逮捕收押異議人士，讓港人陷入自危與隨時可能遭拘捕的紅色恐怖中。對於曾經歷經白色恐怖的台灣人民而言，如此反自由民主、脅迫人權的行徑並不陌生。「我們認為，中共不斷擴張的極權主義已經成為人類生存的最嚴重威脅」。

針對這個事件，民進黨嚴厲譴責，並要求中共及港府必須立即釋放所有遭扣留羈押的民主派人士，讓香港民主社會恢復原有的自由法治狀態。

(中時 )