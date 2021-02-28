香港警方今天將47名派民主派人士以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，民進黨今天表示憤慨與震驚。香港已毫無「兩制」的存在空間。民進黨嚴厲譴責，要求中共及港府必須立即釋放所有遭扣留羈押的民主派人士，讓香港民主社會恢復原有的自由法治狀態。
香港警方今年1月以觸犯「港版國安法」大規模逮捕民主派初選人士，今天（28日）有47人到警署報到後立刻被起訴「串謀顛覆國家政權罪」。
民進黨表示，港府拒絕民主人權與司法程序正義，以誘捕方式欺騙民主派人士到警署報到後立即關押起訴，令人憤慨與震驚。港府不斷用行動證明，香港已經成為中國的普通城市之一，毫無「兩制」的存在空間。
民進黨指出，香港社會已等同由中共當局直接統治，恣意逮捕收押異議人士，讓港人陷入自危與隨時可能遭拘捕的紅色恐怖中。對於曾經歷經白色恐怖的台灣人民而言，如此反自由民主、脅迫人權的行徑並不陌生。「我們認為，中共不斷擴張的極權主義已經成為人類生存的最嚴重威脅」。
針對這個事件，民進黨嚴厲譴責，並要求中共及港府必須立即釋放所有遭扣留羈押的民主派人士，讓香港民主社會恢復原有的自由法治狀態。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。