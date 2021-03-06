大陸駐歐盟使團微信公號6日消息指出，針對歐盟對外行動署發言人當地時間5日就香港選舉制度改革發表聲明稱，大陸全國人大如通過相關決定，將對香港民主原則和民選制度產生負面影響，呼籲中方予以認真考慮，歐盟隨時準備採取「進一步應對措施」。中方回應，呼籲歐方恪守國際法和國際關係基本準則，在涉港問題上摒棄錯誤立場，停止說一些無謂的話、做一些徒勞的事情，停止以任何形式干預香港事務、干涉大陸內政。

大陸駐歐盟使團表示，正在召開的中國十三屆全國人大四次會議將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。根據《中國憲法》第31條、62條以及《香港基本法》規定，全國人民代表大會規定香港實行的制度。香港特別行政區的選舉制度是特別行政區政治體制的重要組成部分。近年來的情況表明，香港特別行政區選舉制度需要與時俱進作出完善，為全面準確貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治港」原則提供健全的制度保障。

大陸駐歐使團強調，作為國家最高權力機關，全國人民代表大會從憲制層面對香港特別行政區選舉制度作出決定，完全符合憲法和香港基本法有關規定，其正當性和權威性無可置疑。

使團表示，香港是中國的香港，香港特區的選舉制度是中國的地方選舉制度，如何設計、如何發展、如何完善完全是中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。呼籲歐方恪守國際法和國際關係基本準則，在涉港問題上摒棄錯誤立場，停止說一些無謂的話、做一些徒勞的事情，停止以任何形式干預香港事務、干涉中國內政。

此外，美國之音報導，觀察人士指出，香港選舉制度的改革將會徹底熄滅人們對香港普選的期待，這對香港的民主運動將是一個重大打擊。由於中共正在醞釀對香港的選舉制度採取重大動作，香港立法會選舉可能會再次推後一年。

美聯社指出，這將是香港民主運動的一大倒退。《香港基本法》規定，北京承諾香港最終將實現普選。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強周五表示，香港的政治形勢將會因此倒退至上個70年代，這是對北京作出的香港民主循序漸進發展的承諾背道而馳。

(中時 )