英國首相強生表示，隨著疫情已有降溫跡象，他將在22日宣布鬆綁第三次全國封鎖的路線圖。

該路線圖將包括逐步放鬆針對社交、購物與上班的限制措施。強生還補充如果情況允許，將設定限制措施的解除時間。

由於在過去兩個多月時間，英國已有逾1500萬人，大約近四分之一人口接種第一劑疫苗，強生目前正面臨來自部分國會議員與商界要求重啟經濟活動的壓力。

(工商 )