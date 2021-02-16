英國將宣布鬆綁封鎖措施計畫 09:502021/02/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生表示，隨著疫情已有降溫跡象，他將在22日宣布鬆綁第三次全國封鎖的路線圖。 該路線圖將包括逐步放鬆針對社交、購物與上班的限制措施。強生還補充如果情況允許，將設定限制措施的解除時間。 由於在過去兩個多月時間，英國已有逾1500萬人，大約近四分之一人口接種第一劑疫苗，強生目前正面臨來自部分國會議員與商界要求重啟經濟活動的壓力。 台海新局 大陸應善用有利時勢 中美持久戰 開發中國家成關鍵 (工商 ) #全國 #強生 #英國 #鬆綁 #路線圖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金牛年明星產業－航運維持高檔 工具機需求強 04:102021/02/16 產業特刊 G7峰會拜登首秀 聚焦中國等議題 04:102021/02/16 國際大事 疫苗出貨延宕 韓國下修Q1接種目標 09:292021/02/16 財經 金牛年明星產業－居家辦公夯 筆電伺服器續旺 04:102021/02/16 產業特刊 工商社論》比特幣瘋漲與加密貨幣合法化 04:102021/02/16 財經要聞 印媒：印度計畫結束與陸對峙僵局 預備推動一場關鍵會晤 00:042021/02/16 兩岸 美國、亞洲IPO市場 Q1續強 04:102021/02/16 投資理財 哈利情人節報喜 梅根將迎第2胎 04:102021/02/16 國際大事 強娶美艷奶娘 明朝最任性皇帝慘遭斷子絕孫 07:002021/02/16 歷史 橫琴變身第二個澳門 04:102021/02/16 時論廣場 TikTok美國業務出售傳叫停 04:102021/02/16 財經要聞 財經熱門新聞 台積電開門噴700小心了 老手爆下波洗韭菜驚悚價 - 財經 不想變汽車界鴻海 拒與蘋果合作？ 日產回應了 - 財經 1分鐘讀財經》金牛年台積電領頭 半導體業起飛 - 財經 龍蝦被禁澳洲盼鮑魚緩和海鮮業者壓力 殘酷現實曝光 - 財經 再吞近370億肥單 陸造船業反超一哥 搶回世界冠軍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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