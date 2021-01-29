（左至右依序是台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、交通部長林佳龍、副總統賴清德。圖／郭建志攝）

在國發會主委龔明鑫發起下，台灣聯合學習產業大聯盟（Taiwan AI Federated Learning Alliance，縮寫為TAIFA）29日正式成立，龔明鑫表示，據資誠公布的《全球人工智慧研究報告》，到2030年，AI（人工智慧）將帶給全球GDP達到14％的成長，貢獻15.7兆美元商機，台灣有絕佳機會，業者將可透過此聯盟學習，訓練更精準的全域人工智慧模型，加速台灣AI驗證技術與應用發展，打造AI台灣。

龔明鑫舉例，以醫療來說，AI有非常大的機會可以發展，但是醫療資料有個人隱私等規範，不能輕易移動外傳，兩方無法湊在一起，面臨卡關，台灣人工智慧實驗室（AI Lab）想出組成「台灣學習醫療聯盟」，既然資料不能動，AI模型卻可以動，就由業者逐一到有資料的地方（機關）進行學習。龔明鑫形容，就好像學武之人，無法召集各大門派到同一處來練功，於是改為一一拜訪各大門派過招，也能獲得武功精進。

20日一早的成立大會包含共同發起人科技部長吳政忠、交通部長林佳龍、文化部長李永得、工研院總營運長余孝先、資策會執行長卓政宏、南科產學協會理事長蘇慧貞、副總統賴清德，以及聯盟會長、AI Lab創辦人杜奕瑾都出席共襄盛舉。該聯盟也將鎖定醫療、智慧城鄉、金融、製造、文創暨商務等領域，展開「練武行動」。

杜奕瑾致詞時表示，台灣保障隱私人權可信任的人工智慧發展在OECD國家中受到矚目，邀請台灣人工智慧實驗室參與GPAI，得到熱烈迴響。台灣聯合學習產業大聯盟秉持AI共用與共享精神進行聯合訓練、聯合驗證、聯合部署，強調跨中心、可驗證，進一步做到全面的AI應用與場域認證；將服務產業會員們共同建立可分享、可追蹤、可解釋、可驗證、可信任的AI模組。

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