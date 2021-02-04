資訊服務廠商東捷資訊（6697）3日公告1月營收，達3.25億元，月增50.46％，年增4.13％。東捷資訊表示，近期因疫情升溫，各產業為嚴防辦公室與廠房作業中斷，對於防疫更加嚴謹，帶動體溫量測與門禁結合的產品需求大增，東捷資訊旗下的防疫解決方案可結合門禁管理，詢問量也飆升，將為近期業績帶來挹注與動能。

東捷2020年營收為12.31億元，年增0.24％，成長動能來自先前因疫情延宕的企業陸續啟動轉型應用，寫創下歷年新高，惟2020年前三季每股虧損0.39元，較2019年同期轉虧。

展望2021年，全球疫情未歇，台灣也陸續出現本土確診，東捷資訊指出，多數企業採取的方式，仍舊以櫃檯或輪值員工以手持額溫槍測量方式管制人員進出居多，如此需要另增加人力作業、耗時較久。同時，第一線協助測量的同仁也因為和來訪者距離較近，感染風險大幅增加；此外，若確診相關人員曾到訪辦公環境，人工紀錄的訪客狀況可能因紀錄錯漏而難以追溯。

東捷資訊表示，旗下推出AI智慧防疫解決方案，將產線上應用於報工與門禁的「AI人臉辨識」，結合醫療級精準體溫量測技術，打造軟、硬體兼具的防疫解決方案，串聯門禁功能，協助企業於主要出入口自動過濾來訪者並且記錄其體溫，就算配戴口罩情況也能快速辨識，辨識率達9成以上。同時，硬體上搭載的紅外線體溫探測儀，也能在一公尺距離遠程測溫，加上AI人臉辨識技術判讀，內部員工無須再以卡片感應即有出勤紀錄，落實「零接觸」。

此外，該系統也可串接企業HR資料、考勤系統，進出公司只需刷臉，即可自動記錄人員打卡、時間、地點等資訊，辨識來訪者是否為自家員工，也能加入危險人員的人像資料，強化場域維安的安全控管；應用場景擴及校園、社區、園區、工廠生產線、辦公室等。

法人表示，企業數位轉型是未來發展的大趨勢，加上疫情催生更多相關技術需求，將有助推升東捷資訊多角化領域佈局，對2021年東捷資訊整體營運樂觀看待。

(工商 )