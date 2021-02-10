日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗發言掀波，組織委員會決定12日下午舉行聯席「座談會」，聽取組織委員會理事會與評議員會專家意見。

森喜朗本月3日在日本奧會（JOC）一場會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，日媒報導後，海內外批評聲浪升高。森喜朗4日出面公開道歉撤回發言，並說沒有考慮辭去主席職務。

日本放送協會（NHK）報導，組織委員會理事會擁有決定重要事項及選舉主席等權限，評議員會雖然是理事會的上級單位，但12日要舉行的會議屬於聯席的「座談會」，並非決定任何事項的場合，加上可能採遠距方式舉行，將利用這次座談會聽取各領域專家對致力男女共同參與，及對森喜朗此番掀波發言的意見。

森喜朗的發言風波至今難以平息，不僅國際奧林匹克委員會（IOC）發表聲明強烈譴責，日本贊助東奧企業紛紛出面表示無法接受歧視女性言論，主辦城市東京都知事小池百合子似乎也跟森喜朗劃清界線，在野黨更是一面倒要求森喜朗請辭主席。

(中央社)