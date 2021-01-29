勞動基金運用局表示，對於今（110）年的投資布局，勞動基金運用局指出，在規模逐年成長情況下，仍將持續辦理多元投資，在國內股市方面預計至少辦理一批次絕對報酬型國內委託，規模約400億元左右。

勞動基金運用局表示，雖然近期部分國家確診人數再度竄升，但在各國疫苗陸續施打以及各主要國家持續擴大財政政策，及寬鬆貨幣政策支撐下，全球經濟可望持續復甦，有利風險性資產表現。

在國內股市方面，受惠於全球貨幣政策寬鬆，資金動能持續推升台股指數，基本面亦有半導體供應鏈及5G商機支撐，整體企業獲利可望維持成長趨勢，台股中長線維持多頭格局可期。

同時，勞動基金在規模逐年成長情況下，仍將持續辦理多元投資，在國內股市方面預計至少辦理一批次絕對報酬型國內委託，規模約400億元左右。

而在國外投資方面，除了在全球及區域、產業類股持續布局外，在另類投資方面，考量去年相關類股表現落後，今年在低利率環境延續、拜登政府將擴大推動新能源政策情境下，相關基礎建設及另類資產可望有所表現，因此將會增加國外另類投資布局，規劃辦理「全球基礎建設有價證券型」及「全球多元資產型」委任。

(工商 )