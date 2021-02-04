台股封關進入春節假期，國際金融市場仍持續運行，永豐金證券宣布春節連假期間海外複委託維持正常交易，包括數位下單平台及人工交易均提供春節不打烊的服務，而熱門的豐存股-美股亦按約定投資交易正常運作；此外、包括Line及WEB會持續提供海外投資訊息，在春節防疫與投資人一起掌握國際市場新春理財的契機。

永豐金證券表示，2020年複委託業務大幅成長，創下6,608億交易量年成長率達55％，其中零售業務佔2,771億，更多的自然人投資人及小資族透過數位平台參與海外投資，春節期間複委託交易團隊依主要市場時間維持交易不打烊，除了目前最受青睞交易量最大的美股，並提供包括陸股、日股、港股以及債券等市場交易服務。 永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，庚子年全球股市受COVID-19疫情影響先下後上，多數已創新高，台股也順勢攻破情牽三十年的12,682歷史高點，此刻全球染疫人突破1億人，疫情雖尚未受控，股市然熱度持續，投資人牛年佈局有一定的難度，長線來看，投資焦點可以從疫情，轉向注意經濟復甦的強度，預期今年全球市場有機會迎來復甦行情，春節防疫在家，若遇股市回檔可以考慮分批進場佈局。

陳泓睿表示，拜登政府新推出的1.9兆美元紓困計畫應可過關，FED亦明確表態短期內不會停止QE，在財政及貨幣政策同步全面寬鬆的支撐下，全球經濟可望於今年邁入全面復甦周期，全球股市於2020年3月開始的上漲，可望是新一輪長期多頭的開始，後勢值得期待。

股市在資金浪潮推動下已強勢上漲進入高檔，陳泓睿分析現階段投資人仍可進場，但三大風險觀念要遵守，包括控管資金部位，以不影響生活的閒錢來投資，二、不要盲目投資沒有研究過的標的，三、不要孤注一擲，將拿到的紅包及年終獎金以定期分批存股的方式進場，就能有效平均投資成本並降低股市高檔拉回的風險。

(工商 )