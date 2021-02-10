高市經發局年前已邀集業者開協調會，強化水、電、供氣24小時服務。（柯宗緯翻攝）

農曆春節假期展開，高市環保局盤點空汙排放量前20大工廠，以及汽電共生廠春節期間可行的降載措施，請各工廠提前應變，以維護春節空氣品質，民眾可望呼吸好空氣。經發局則協同21家業者強化水、電、供氣24小時服務，強調過年服務不打烊。

環保局指出，春節期間高雄空氣品質會是「變好，再逐漸轉差」，今（10）日中午過後鋒面接近，風向、風速明顯改變，水平擴散條件會變得更好，空氣品質好，而從初三2月14日起，因大環境趨於靜風，加上清晨有霧氣，擴散條件轉差，預估空氣品質為「橘色提醒～局部紅色警示」。

環保局在春節前，開始調查空汙排放量前20大工廠及汽電共生廠，春節期間作業情形，請各廠盡可能排休，盤點降載減排措施，擬定春節空氣品質應變規畫。其中，興達電廠停止3部燃煤機組運轉，另1部燃煤機組發電負載降至50％。

另方面，經發局為確保管線安全及供水、供電、供氣無虞，年前已邀集工業管線業者，以及欣高、欣雄、南鎮三家公用天然氣業者、台電公司、台水公司等21家業者召開協調會，督促加強安全點檢作業、規畫春節期間執勤和緊急搶修人力、機具與設備，確保狀況發生時可立即動員、維持管線安全正常運作，以及供水、供電、供氣無虞。

(中時 )