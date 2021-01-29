海巡署第三岸巡隊公司寮安檢所救援玳瑁海龜。（第三岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真

1隻玳瑁海龜，28日下午被民眾發現擱淺在後龍鎮灣瓦海岸，海巡署第三岸巡隊公司寮安檢所官兵獲報趕往，將玳瑁海龜安置在海龜救援箱內，並聯繫海洋大學海龜救傷中心及苗栗縣政府農業處自然生態保育科派員處置，後由海洋大學海龜救傷中心人員將玳瑁送往台大附設動物醫院就診。

海女署第三岸巡隊公司寮安檢所官兵，28日下午接獲民眾通報，灣瓦海域岸際有1隻玳瑁海龜，海巡官兵據報趕往，將玳瑁海龜安置在龜救援箱，利用濕毛巾將其覆蓋，並移至陽光無法曝曬的地方，經測量後玳瑁海龜背甲長約15.5公分、寬約12公分，隨後由海洋大學海龜救傷中心將玳瑁協助送往台灣大學附設動物醫院就診。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，海巡署平時積極投入海洋生態保育，如果民眾在岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，本署將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。

(中時 )