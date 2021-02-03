林口火力發電廠舶區漁港火警 10噸漁船全面燃燒 14:042021/02/03 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市林口火力發電廠舶區漁港今天（3）清晨4時許發生一起火警。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消到場灑水搶救，火勢在40分鐘後控制，所幸無人傷亡。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） 李俊淇／新北報導 新北市林口火力發電廠舶區漁港今天（3）清晨4時許發生一起火警，1艘超過10噸的漁船突然竄出火光，警消接獲海巡轉報後趕往救援，到場時漁船已全面燃燒，經灑水搶救，火勢在40分鐘後控制，所幸並造成無人傷亡。 台中市議員爭取860萬 改善大肚區游泳池、運動公園 龍崎光節「空山大鳳禮」嚴選南關特產超吸睛 (中時 ) #漁船 #火力發電廠 #舶區 #漁港 #10 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屁孩無視規定河濱公園大放鞭炮 男帶退休警犬散步勸阻遭扁成熊貓眼 11:172021/02/03 社會 台中北屯拆除舊校舍 挖土機傾倒跌落駕駛慘死 14:482021/02/03 社會 中興電攜手台達電、特斯拉拿下四個高公服務區充電樁標案 09:512021/02/03 財經 嘉義塑膠廠大火廠房崩塌全面燃燒 濃煙恐影響台鐵運行 09:222021/02/03 社會 2大車夾擊 轎車遭混凝土車吞掉3／4 駕駛命危 11:052021/02/03 社會 春節景區、樂園人流 交通部啟動管制 14:342021/02/03 生活 富里稻草藝術季開跑 周末過年富麗富里好市集與遊客同樂 13:112021/02/03 寶島 港封3區檢測逾2170人 暫無發現確診、陸續解封 11:462021/02/03 兩岸 德商風電公司告21漁民 9交保 04:102021/02/03 地方新聞 春節人流管制辦法出爐 人潮太多將以簡訊示警 14:222021/02/03 生活 設施不足且老舊 台中大肚區運動公園將整建 09:482021/02/03 寶島 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 台南車禍奪6命家屬提國賠 律師斷言結局勸走別條路 - 社會 買家網購情趣用品心得照太18禁 網暴動求見本尊：莖為天人 - 社會 男女路邊奇葩體位喇舌 網笑虧：這腰力床上還得了 - 社會 不倫羽球隊上摩鐵練雙打 人夫偷吃小三7年 小四小五也曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。