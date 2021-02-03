警消到場灑水搶救，火勢在40分鐘後控制，所幸無人傷亡。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

李俊淇／新北報導

新北市林口火力發電廠舶區漁港今天（3）清晨4時許發生一起火警，1艘超過10噸的漁船突然竄出火光，警消接獲海巡轉報後趕往救援，到場時漁船已全面燃燒，經灑水搶救，火勢在40分鐘後控制，所幸並造成無人傷亡。

(中時 )