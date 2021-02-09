張治嵩（中）與太太（左）7日登門感謝陸軍退役少將蔡崇溪（右）當年救了他一命。（蔡崇溪提供／張毓翎嘉義傳真）

當天他們帶著親友一同聚會敘舊。（蔡崇溪提供／張毓翎嘉義傳真）

「沒有他，我的生命就無法延續！」69歲嘉義縣布袋鎮陸軍退役少將蔡崇溪，念書時曾在布袋港邊3度救起溺水孩童；其中1位孩童張治嵩當年年約13歲，因不慎掉進深水坑，剛好被經過的蔡崇溪救起活下來，從台南市永康戶政事務所主任一職退休後，近日他透過社群網路找到蔡崇溪，7日與太太登門致謝時，也讓蔡崇溪直呼「人生真是緣份阿！」。

現年66歲的張治嵩，比蔡崇溪小3歲。憶起那次溺水，張治嵩表示，有一次放假到布袋後寮東宮廟玩，當時漁港正進行浚深作業，與朋友玩泥沙玩得正開心時，一不小心掉進深坑，因為不會游泳，在海上載浮載沉。

「把手伸出來！」張治嵩說，當時遠方傳來這個聲音，他趕緊伸出手才順利獲救；他苦笑說，那時怕被父母罵，回家後只跟姐姐講，那時還因肺部積水，生病3個月，身體非常難受，痊癒後向朋友打聽那位救命恩人，從此「蔡崇溪」這個名字一直烙印在他心頭。

張治嵩提到，以前科技不發達，不知如何找這位「蔡崇溪」，後來臉書出現後，多次在搜尋欄輸入「蔡崇溪」3個字，但都沒有結果，直到最近從家鄉臉書社團發現「蔡崇溪」這位社員，並透過其個人簡介，判定應該就是他的救命恩人「蔡崇溪」。

蔡崇溪說，他念書時曾在布袋3度救了溺水的學童，第1次是一名10歲多的學生；第2次是一名掉落布袋第一漁港堤岸的女學生；第3次是一名5歲左右的男童。日前第1個被他救起的男童用臉書私訊他，詢問「是否為那年救他的人？」，讓他很震驚，沒想到53年後竟能與那位男童見面。

張治嵩說，如果沒有蔡崇溪，可能就無法活下來，也不會遇到現在太太，更不會有現在的1對兒女和4名寶貝孫子。他也欣慰地說，「蔡崇溪可說延續了7條生命呢！」

(中時 )