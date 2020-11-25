布袋鎮菜舖里可見外型類似砲彈的五營。（張毓翎攝）

布袋鎮菜舖里聖天宮所設的「南營」，也是砲彈形。（林小姐提供／張毓翎嘉義傳真）

布袋鎮考試里保安宮所設的五營，除「中營」為一般常見的廟宇形，其餘皆為砲彈形。（張毓翎攝）

傳統民間信仰中，大廟的主祀神明都會設置「五營」神將在村內四周，守護百姓安全。一般五營常見的形狀是廟宇形，不過在嘉義縣布袋鎮，有些地方的五營卻是砲彈形，至於為何有如此形狀？不僅路過的外地遊客覺得好奇，這個問題也考倒不少當地耆老，有人猜是為了防颱，還有人推測是為防二次大戰的砲彈攻擊。

來自南投的林小姐日前到布袋高跟鞋教堂遊玩，行經考試里、菜舖里時，沿途可見一些供奉神明的建物，有著尖拱的上半部、下半部則為圓柱狀，外型類似砲彈。林小姐說，遠觀以為是土地公廟，但近瞧發現上頭寫「北營」、「南營」等字樣，才驚呼原來是五營，離開前還特別拍照留念，回去分享給親友。

對於這些五營的起源，不少居民都說沒印象；現年64歲的菜舖里長莊啓佑與考試里長陳泰和也說不清楚；68歲菜舖里民蔡國隆回憶，這些五營最早以稻草搭建，後來好像在民國40年才改建為砲彈形；嘉義縣政府民政處宗教禮俗科長林長連則說，他們只有合法登記寺廟的資料，而一般五營大多沒有相關紀載，因此無法回答此問題。

熟悉各地廟宇文化及歷史的交趾陶藝大師謝東哲表示，布袋在鄰近菜舖里、考試里的後壁寮和內田也有出現這種所謂「砲彈形」的五營，以前他到寺廟做工程時，會順道把鄰近的廟一起做完，因此推測，這些應該是同一位匠師所設計建造的。

謝東哲說，座落在庄頭四周及中心的五營，功能像是城牆，阻擋惡鬼進入村莊，有些村子隨人口擴張，若廟境也跟著變大，五營位置就得移動；他猜想，當初匠師可能為了省錢，以砲彈形狀興建五營，不僅比較不怕風雨，且未來也能方便移動。

(中時 )