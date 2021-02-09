台中市西屯區轄內有台中國家歌劇院、秋紅谷生態公園、百貨公司等景點。（盧金足攝）

農曆春節即將到來，7天的連假中，返鄉團聚、出外旅遊、購物逛街的人潮勢必大增，於熱門時段極易集中造成市區道路壅塞。尤其西屯區為台中市商業、觀光活動之核心區域，其中逢甲夜市、台中歌劇院、秋紅谷、百貨公司等地點，周邊的縣市，包含彰化縣及南投縣的民眾，都會驅車到台中市，使行駛道路之車輛暴增。

台灣大道是台中市與高速公路連接之重要道路，警察局第六分局表示，依據往年的經驗，易因驟增的車流行駛高速公路，在高速公路容車空間飽和時，即回堵至平面道路，為了能縮短行車時間，第六分局除了依往年交通狀況，於加強重要節日安全維護工作期間，在重要路口規劃警力加強交通疏導外，也整理西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考。

一、台中交流道：北上匝道車多時，可沿台灣大道行駛往郊區方向，經安和路口迴轉上高速公路。

二、 大雅交流道：（一）北上匝道車多時，可沿中清路行駛往大雅方向，循大雅端右轉上高速公路；（二）大雅交流道西屯端北上匝道，於假日10-12時、14-17時開放路肩雙車道通行，請民眾多加利用。

三、 前往新光三越、大遠百購物民眾：（一）台中交流道下高速公路後，可右轉環中路前往

，以避免臺灣大道車多；（二）如百貨公司停車位不足，可前往周邊鄰近停車場停放，以節省您的等候時間。

台中市政府警察局第六分局叮嚀用路人，遇到車多壅塞時，要耐心駕車，保持安全距離，不要爭道、搶快，同時要禮讓行人，切勿有疲勞駕駛、酒駕等違規行為，快樂出遊，平安返家。

(中時 )