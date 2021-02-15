今天大年初四，春節假期進入尾聲，國道經過昨年初三的「北高10小時」慘烈一役後，今恐怕更塞！尤其北上更是地雷路段。交通部高速公路局提醒，國道5號最嚴重，今天上午9點過後車潮湧現，將一路堵到隔天凌晨3點，長達18小時！

17日開工，假期剩下最後兩天，高速公路今將出現大量收假及旅遊車潮，預估延續年初三大量，今恐怕再創疏運新高。高公局整理12大地雷路段，「行車時間都是平常3倍以上」，包括國1楠梓—高科、仁德系統—永康、西螺—埔鹽系統、南屯—后里、銅鑼—頭份、新竹系統—湖口；國3竹山—中興、沙鹿—大甲、大山—香山、關西—大溪；國5宜蘭—坪林；國6舊正—霧峰系統。

其中國道5號，若沒有趁一大清早北返，過了9點以後，「前車車牌將成為你今天的惡夢」。高公局指出，國5行車時間將是平日5至7倍，除了北上路段，部分已收假民眾也會南下前往宜蘭一日遊，雙向車流量可觀。

國道5號今天下午兩點開始，一直到晚上9點，位在宜蘭的4個交流道蘇澳、羅東、宜蘭、頭城（北上入口）將全面實施高乘載，小客車坐不滿3人，禁止通行。

高乘載：

國道5號下午2點起至晚間9點，位在宜蘭的4個交流道（北上）。

國道1號下午1點到晚上6點，高雄端至湖口北上。

國道3號下午1點到晚上6點，九如至大溪北上。

匝道封閉：

0至24時，國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

7至19時，國1虎尾、仁德北向入口。

7至19時，國1王田及國3名間雙向入口。

春節疏運措施。（交通部高速公路局提供）

(中時新聞網)