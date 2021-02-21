台中鐵路高架化工程完工後，豐原火車站西站廣場舊頂街派出所前道路中央留有分隔島及行道樹，影響中正路通往車站的車流順暢度；台中市政府交通局為改善豐原西站廣場道路交通動線及大客車臨停需求，日前與豐原區公所合作，將行道樹遷移，並拆除舊分隔島與調整交通動線，工程已順利完工，讓豐原西站廣場交通更順暢。

交通局長葉昭甫說，豐原火車站高架順利整合站前廣場及鐵路東西兩側動線，讓交通更便捷，但尖峰時段三民路及中正路往西站廣場車流量日益增加，且舊頂街派出所前道路分隔島及行道樹阻隔行車動線，影響站前車流順暢。

葉昭甫指出，市府及豐原區公所遷移西站前行道樹、拆除分隔設施並調整交通動線，重新規劃增加車道配置，並增加大客車臨停接送空間，同時將站前道路東北街拓寬為12公尺，讓行車動線更順暢並有效串連東西站交通。

葉昭甫強調，豐原東站「豐原轉運中心新建工程」也正著手進行，規劃面積約1公頃，地上5層、地下2層的轉運中心，並結合商業及停車場進行開發，將成為台中火車站轉運中心後，配合鐵路高架化及大眾運輸路網區域規劃所發展的第2個轉運中心，目前已完成地上5層的結構體工程，預計今年底完工，讓豐原地區大眾運輸服務更便利。

交通局呼籲，車站周邊商圈活動熱絡，行人及車流量大，行經東、西站廣場道路均應注意施工交維減速慢行，並禮讓行人優先通行；交通局也將持續針對東、西站廣場車流狀況，並透過適度交通管制措施維護安全，降低交通衝擊。

(中時 )