新北市府規畫將五股工商立體停車場1樓，改建為現代化特色市場，市長侯友宜27日前往視察。（許哲瑗攝）

五股公有市場完工模擬圖。（新北市市場處提供／許哲瑗新北傳真）

五股公有市場完工模擬圖。（新北市市場處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市五股區至今仍無公有市場，民眾往往得跨區到蘆洲、泰山採買，市府規畫將五股工商立體停車場1樓，改建為現代化特色市場，市長侯友宜27日視察表示，未來將設置102個攤位，結合地區特色「綠竹筍」竹林意象，預計明年3月完工，提供在地居民更優質的消費環境。

五股區隨著洲子洋重劃區發展，人口逐漸增加，卻是溪北地區唯一沒有公有市場的行政區，民眾採購一趟舟車勞頓，相當不便，新北市今年拍板將位於工商路的五股工商立體停車場1樓，改建為現代化的特色市場，侯友宜昨上午在地方民代陪同下前往視察，承諾工程預計明年3月前完工。

「民眾買菜不再需要跨區，生活更便利！」侯友宜說，五股地區擁有約9萬人口，這座新市場不僅是讓民眾消費的場所，可容納102個攤位，還結合地區特色「綠竹筍」，將入口及迴廊處都打造成竹林意象，讓公有市場更具特色性；另外，市場內規畫輕食餐飲區，將公有市場打造為兼具消費、觀光及休憩的好去處。

侯友宜也說，傳統市場最珍貴的就是「人情味」，公有市場不僅要做到環境衛生、動線順暢、光線明亮及導入現代化科技等，符合現代人需求、吸引年輕人願意走進市場，更要保有濃厚人情味，才能讓市場文化代代相傳。

新北市市場處長盛筱蓉補充，五股區工商立體停車場1樓現況為頂蓋型廣場，目前由區公所受理民眾申請做婚宴或集會使用，2至5樓及地下1樓為停車場，為了提高生活機能，建物將結合五股地區特色「綠竹筍」，改建為更具效益的現代化特色市場，工程總經費約8500萬元，明年3月完工。

(中時 )