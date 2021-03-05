mini LED設備廠惠特（6706）公告，5,000張增資新股已收足款項，以每股發行價格126元計算，相當於募得6.3億元資金，5日為新股增資基準日，增資新股將於3月10日上市交易。

以5日收盤價157元計算，增資新股相對於市價，約有24.6％價差，下周新股上市交易，恐有套現賣壓湧現。

惠特1月營收達3.79億元，月增11.4％、年增28.8％，為連續第四季繳出年、月雙增營收成績單。

(工商 )