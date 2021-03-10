宏碁集團旗下3C專業通路代理商展碁國際（6776），將於3月11日啟動現增新股競價拍賣，底價為22.32元，預計3月17日開標。

展碁配合初次上市前、由永豐金證券主辦現金增資發行新股，其中5,328張將採競價拍賣。競價拍賣從3月11日起至15日止，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，每標單最低為1張，最高675張，以價高者優先得標，並於17日上午10點開標。

從展碁近五年財報數字看來，營收年年保持成長走勢，2020年營收達172.8億元，年增28％，全年EPS 2.63元、來到新高。日前董事會決議擬每股配發現金股利2元，配息率超過76％。

法人看好，展碁具備23年以上長期累積的優質通路業管理經驗，代理及經銷國內外超過150個領導品牌，以及佈建全台完善的銷售通路及服務機制，充分滿足客戶一次購足需求，已形成規模優勢，推升營運持續增長，今年營運展望樂觀。

(工商 )