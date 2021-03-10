港交所9日公佈，百度集團已通過港交所的上市聆訊，可以在港股二次上市，BofA Securities、中信證券和高盛為聯席保薦人。目前，資料尚未披露募資金額。此前媒體報導，百度目標在3月完成在港第二上市，集資規模達50億美元（約390億港元）。
受此消息影響，百度美股盤前股價一度大漲7％。開盤後漲幅擴大，截至收盤股價大漲13.58％，總市值超過901億美元，約合5856億元人民幣。
在互聯網巨頭和後起之秀的前後夾擊下，錯失互聯網風口的百度選擇了全面進軍AI，成為了大陸第一個提出「ALL in AI」的科技公司。
同時，百度旗下的自動駕駛業務Apollo，2017年推出全球首個自動駕駛開放平台，目前Apollo測試車隊規模已達500輛級別，獲得專利數2900件，測試里程總計超過700萬公里，獲得測試牌照總計超過200張，其中載人測試牌超過150張。覆蓋中美，中國覆蓋27個城市或地區。全無人駕駛牌照覆蓋北京、長沙和加州。
Apollo在消費端推出了無人計程車Robotaxi，目前在大陸有三個正式向公眾開放的Robotaxi項目（北京、長沙、滄州），也是全世界最大的無人計程車運營。
(旺報 )
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