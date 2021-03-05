封測廠矽格(6257)在測試訂單需求持續暢旺下，2021年2月合併營收雖因工作天數較少而下滑至近7月低點，仍年增達3成、續創同期新高。在訂單能見度佳、稼動率逼近滿載，配合收購台灣聯測的預期併購效益挹注，今年營運展望持續樂觀。

矽格2021年2月自結合併營收11.09億元，雖較1月11.97億元減少7.32％、降至近7月低點，仍較去年同期8.51億元成長達30.34％。累計前2月合併營收23.07億元，較去年同期17.01億元成長達35.64％，雙雙續創同期新高。

矽格表示，雖然2月天數較少且適逢春節年假歲修，但宅經濟效應持續發酵，各國加速推動5G基礎建設，5G滲透率逐漸加高。矽格集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售續旺，比特幣及遊戲機晶片逐漸增加，使2月相關晶片測試線稼動率仍持穩高檔。

矽格轉投資的台星科2月自結合併營收2.15億元，雖較1月2.36億元減少8.86％、降至近9月低點，仍較去年同期1.76億元成長達21.74％。累計前2月合併營收4.51億元、較去年同期3.49億元成長達29.06％，為僅次於2015年的同期次高。

矽格先前指出，公司稼動率已達80～85％的逼近滿載狀態，今年訂單能見度佳，看好5G智慧型手機晶片成長動能最強，其次依序為網通、車用、人工智慧（AI）晶片，目標今年5G貢獻自15％提升至25％。今年資本支出約35.16億元，規畫擴增測試產能約3成。

而矽格1月底宣布擬斥資約46.2億元收購台灣聯測全數股權，董事長黃興陽表示，將有助補足矽格較欠缺的DRAM、Flash等記憶體IC晶圓測試及後段封測服務，預計可在第二季初完成交易。

黃興陽指出，矽格收購聯測科技可望挹注每年近20億元營收，且取得位於竹科的廠房，有助解決產能吃緊、擴產空間不足的燃眉之急，預估可使矽格今年測試產能擴增達4～5成，長期則可發揮規模經濟優勢，以更完整的產品線提供更周全的封測服務。

投顧法人預估，矽格今年營收可望成長逾1成，若以最快第二季完成台灣聯測收購，則可望挹注今年營收約10～15億元，有機會帶動獲利及每股盈餘（EPS）預期上修，目前本益比仍偏低，故維持「買進」評等、目標價65元。

(時報資訊)