台中市警察局自3月1日起，在高鐵站1、2樓接送旅客區，啟用「違規停車偵測執法設備」，24小時針對違規停車及違規上、下旅客情形，進行錄影蒐證，台中交通警察大隊統計，今年1月份測試期，每日監測違規停車件數共842件件，違規上、下客為19件，2月份宣導期，每日平均違停件數已降至663件、違規上、下客降為15件，顯示降低違規停車狀況。

警方指出，高鐵站「違規停車偵測執法設備」已進入宣導倒數階段，將在3月1日起正式執法取締。依據道路交通管理處罰條例，違規停車部分可處600元至1200元罰鍰，違規上、下客部分則可處900元至1800元罰鍰。

警方指出，1樓有合法的高鐵特約計程車隊和一般載客區，但仍有其他小黃運將在一般載客區攬客，為防止駕駛人有違規攬客行為，警方在1樓計程車排班區域，增設AI攝影機24小時錄影蒐證。

另外，市警局於烏日分局勤務指揮中心建置「行車路況監看設備」，利用高鐵站內違規偵測攝影機，即時回傳站區影像、現場車流及違停狀況，一旦發生事故或交通壅塞等突發案件，能立即派遣警力前往處置，有效提升高鐵站區之行車安全與順暢。

台中市政府警察局局長楊源明呼籲，高鐵台中站違停科技執法即將進入執法階段，民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，切勿任意違規停車或攬客，遵守車輛分流規定，以保障旅客路權，提升交通安全與行車順暢。

(中時 )