桃園加入漂書城市歡迎民眾閱讀分享心得。（呂筱蟬攝）

「漂書」緣起於歐洲，指民眾閱讀書本後寫上心得書籤，「放漂」於公共場所，桃園市加入漂書城市4日在高鐵桃園站啟動活動，市長鄭文燦與主持人黃子佼分享閱讀經驗，並將桃園市變成一座大閱覽室，讓好書藉由分享傳遞給更多人。

鄭文燦表示，漂書概念主軸是自由取閱、分享閱讀，愛書人能自由「放漂」好書並分享心得，精神是讓書籍資源流通，知識可以共享感受閱讀樂趣。今年加入飄書城市行列，讀書不是為了，桃園市立圖書館今年與區公所、圖書館、學校、藝文場館、民間機關及機場捷運等單位合作，全市共設75個漂書站點，目標要設置300處漂書點，漂書會做消毒，也會定期檢閱，希望讓市民喜歡漂書點。

黃子佼笑說，主持30多年來說話還有一點質感，不是自己的功勞，也不是爸爸生的功勞，而是來自於閱讀，因為閱讀可以感受到每一個作者的所見所聞及他的所思所想，小說也會帶領讀者遨遊天際打開想像。他也帶來喜愛的書籍《FREDDIE》加入漂書行列。

市圖將辦理3場漂書講座及2場走讀活動，3月3日至24日漂書官方網站將線上辦理「桃園漂書故事募集活動」，民眾拍攝漂書照片並上官網分享心得，前100名可獲得漂書小書包贈品。

(中時 )