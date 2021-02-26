台3線途經苗栗縣三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮，沿線物產資源蓬勃、周邊遊憩資源豐富，苗栗縣政府獲交通部觀光局補助，繼改善三灣落雨松熱門景區，再獲客委會補助800萬元辦理「苗栗縣浪漫台3線亮點再造工程」，預計3月起動工，8月中旬完工。

台3線行經苗栗縣物產豐富的山線鄉鎮，逢假日吸引許多遊客朝聖，但地方反映觀光指標性設施與空間串聯不足，且缺乏系統性規畫，文觀局因此先向交通部觀光局爭取補助加上縣府自籌款共500萬元，辦理「苗栗縣三灣鄉沿線節點串聯營造工程」，工程已於1月完工。

觀光發展科指出，該工程座落位置於熱門的三灣鄉落羽松景點附近，施設工項包含鋪磚、綠美化及停車空間等，透過重新建構整體空間規畫，提升人行空間環境營造及增加觀光舒適性及整體性，可緩解停車空間的問題，提升在地遊憩品質。

文觀局指出，近年客委會推動國家級台3線客庄浪漫大道計畫，縣府再向客委會爭取經費加上縣府自籌款共800萬元，辦理「苗栗縣浪漫台3線亮點再造工程」，盤點沿線指標導覽系統、環境空間及導覽設施不足處，以減量施作為原則，結合在地鄉鎮特色，規畫符合當地地景地貌的設施，預計3月動工。

觀光發展科表示，工程施設位置大都位於三灣鄉及獅潭鄉境內，改善道路環境，並將沿線老舊、損壞及內容不清楚、無指引指示功能的設施拆除，新設休憩座椅及綠美化等，以客家文化、客庄生活為切入點，營造鄉鎮特色，另外，客委會也計畫補助三灣、獅潭、卓蘭等地增設鐵馬驛站，活絡地方觀光發展。

(中時 )