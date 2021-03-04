苗栗縣泰安鄉公所新行政大樓主體結構完成，但內外裝沒錢做，建物內部空蕩蕩，遲遲無法啟用。（巫靜婷攝）

苗栗縣泰安鄉公所新行政大樓主體結構完成，但內外裝沒錢做，建物內部空蕩蕩，遲遲無法啟用。（巫靜婷攝）

苗栗縣泰安鄉公所遷建工程一波三折，目前新行政大樓主體結構雖已完成，但缺乏內、外部裝修，新大樓仍無法啟用，公所花了1年時間尋求中央補助2期工程費，卻被打回票，就怕新大樓成了「爛尾樓」，公所預計3月向代表會提出墊付案，代表會則認為避免拖跨鄉庫，要在合理範圍才能給予支持。

泰安鄉公所建物老舊，結構有安全疑慮，加上辦公及停車空間不足，獲中央補助辦理遷建至南洗水坑。泰安鄉長劉美蘭指出，公所建物已有50多年歷史，第1期遷建工程獲內政部補助5000多萬元、公所配合款3000多萬元辦理，但招標不順，最後調整標案發包，才在2018年動土興建新大樓。

劉美蘭表示，第1期工程因建材物料價格飛漲，最後將8000多萬元幾乎砸在主體結構，導致內、外裝經費不足，公所尋求立委及原民會、內政部前瞻計畫協助，但去年底收到內政部表明「沒有這樣的工項能給予補助」，現在只能靠公所財源支應2期工程費，大約還需要3000萬元，才能順利進駐。

劉美蘭也提到，公所向其他原住民鄉詢問新建行政大樓經費來源，發現原住民鄉爭取經費皆不易，第2期工程經費幾乎都用鄉內預算支應，因此今年3月將向代表會提案，盼獲得代表會支持。但代表會主席簡義成指出，原鄉公所幾乎沒有自主財源，多靠上級補助，若要大筆公款繼續協助，恐拖垮鄉庫。

簡義成表示，當初鄉公所重建，公所配合款已經出了約3500萬元，而當初公所也向代表會表示錢不夠會向中央爭取經費，如今回頭向代表會要，未來其他工程配合款和鄉內重要災害緊急應變經費又該如何是好，不得已應該請公所先精算工程費至2000萬元左右，再與代表會協商給予支持。

(中時 )