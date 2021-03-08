竹南鎮公所盤點竹南鎮環市路二、三段及周邊危險路口，爭取中央經費獲核定9990萬元，執行路口行穿線後退設人行庇設島、設置人行道斜坡道、交通號誌改善等項目，以強化市區道路行人空間服務品質，塑造人本友善都市環境。

竹南鎮長方進興指出，「竹南鎮環市路二、三段及周邊易肇事路口行人空間改善計畫」獲中央補助8491萬5000元，公所自籌1498萬5000元，總經費計9990萬元，改善環市路二、三段、龍山路、建國路、照南路、功明街等20處易肇事路口，以及環市路一段至中正路二側人行道。

8日方進興與鎮民代表會主席何秀綿等人，宣布「竹南鎮環市路二、三段及周邊易肇事路口行人空間改善計畫」啟動。公所指出，環市路三段與天龍路交叉的十字路口較為複雜，除了有過多立桿纜線，還有行人穿越道過長問題，因此計畫將立桿、纜線地下化外，並打除部分安全島設置庇護島，轉角處則將設置雙柱護欄、行穿線對準無障礙坡道。

竹南鎮建國路以及建國路288巷口有多處岔路，雖已設置相關交通設施，但因路口為車流匯集、轉換方向主要之處，容易因視野死角造成事故，公所規畫將在車速較快的路口與死角較多的巷口設置偵測提醒設施，並且作為示範路口，以提升用路安全。

方進興說明，去年向營建署提案「竹南鎮內學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善工程案」，獲補助先期規畫費560萬元，目前「竹南鎮環市路二、三段及周邊易肇事路口行人空間改善計畫」正準備上網招標作業，預計於明年2月前完工，完工後將提升學童及行人穿越路口及通道需求及安全性，打造優質行人通行環境。

(中時 )