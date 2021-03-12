彰化縣政府獲內政部2021年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」核定9案，補助計畫總經費5300萬元，其中2案是全縣相關計畫，公園整建4案、3案是水圳廊道休憩空間優化。

內政部2019年「城鎮之心工程計畫」績效考核，彰化縣整體表現「優點」，社區規劃師整體評鑑第3名，這次補助縣級計畫，包含「彰化縣環境景觀總顧問執行計畫」，提供諮詢、審查及決策建議，建立縣政建設之環境品質。「彰化縣社區規劃師駐地輔導計畫」預計輔導縣內34個社區，展現在地特色與美學的新環境。公園整建部分，分別「彰化市蛻變展翅新世代公園改善計畫」辦理彰化市金馬公園整建；「埔心鄉鄉內公園改善計畫」辦理衛生福利部彰化醫院旁舊館公園整建；「大城鄉大城運動公園第二期整體營造計畫」辦理大城運動公園整建；「彰化縣糖鐵綠廊空間營造計畫」，是「溪湖綠色生活基盤營造計畫」延伸計畫，優化溪湖糖廠至糖鐵濁水站沿線自行車廊道景觀設施，串聯溪湖中央公園至東螺溪廊道。

彰化縣廣大的農田及發達的水圳系統是一大特色，這是水圳美化還有3案，包含「縣員林八堡圳周邊綠帶空間整合營造計畫」，將盤點及規劃八堡圳全線整體景觀，並優先執行員林市八堡一圳水岸廊道空間綠化；「北斗鎮河濱公園及水岸綠廊整備計畫」辦理北斗鎮河濱公園優化；「田中鎮八堡一圳周邊改善城鎮基盤環境計畫」辦理田中鎮高鐵段434、439地號土地景觀改善，串聯三鐵跑水自行車道並作沿線休憩點。

(中時 )