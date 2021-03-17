彰化上千孩子需早療苦等自費早療機構名單，彰化縣議員吳韋達舉辦座談釐清問題，縣府承諾未來提前公告。（吳敏菁攝）

彰化縣有上千孩子需早療，今年因合法機構3月才公布，4月5日補助就申請截止，不少家長焦慮不已，投遞近500份陳情書，社會處表示，因需要實地訪視，審核行政作業時間拉長，未來將儘早審核，針對需補正資料加強輔導，並於前年度11月底前完成公告。

幼兒需接受早療家庭與低收入戶，可申請最高每月3000和5000元補助，每年9月份是自費早療單位送審期限，但今年3月10日才公告11家合法自費單位，過程中家長們苦等不到名單，怕上課的早療機構申請不到補助，網路留言一度發燒。

議員吳韋達指出，台中、雲林都最晚都在1月前就公布，往年彰化縣都在11月就公布，今年過完後，陸續收到近500分陳情書，才請家長們和縣府承辦人員面對面把問題釐清。

自費早療家長代表指出，不少家庭因經濟無法負荷，才須靠政府提供資源和協助，希望提供更明確方向，更有表示，一邊幫小孩排醫院評估，一邊想帶小孩去上自費早療療育。上網站了解早療資訊，卻看不到合格名單，希望能把早療能用的資源都統整在一起。

職能治療師代表黃郃貴表示，別的縣市審查是一年一次進行成效評估報告，彰化則是3個月1次，影響治療師流失至其他縣市，受害是家長和孩子。

社會處表示為提供更安全之療育環境，當年度自費療育單位經審查符合資格才公告於縣府社會處網站，另療育費用補助按季方式申請，若未公告前的1至3月期間民眾如有自費需求，仍可至縣府前年度公告自費療育單位進行療育並申請補助，今年第1季早期療育費用自4月1日起開始受理申請，權益不受影響，並無所謂「申請空窗期」。

(中時 )