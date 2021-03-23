彰化52歲陳姓婦人生完第二胎後，從此一咳嗽就感受明顯漏尿，連提重物或跑步時候也會，1年前在外院接受陰道鉺雷射手術，維持不到1年又復發。陳婦轉而求診光田綜合醫院，婦產科醫師蘇棋楓採取「星特拉薇薇電波系統」治療， 終結了20多年來尿失禁困擾。

陳婦表示，她在32歲生完第二胎後，從此一咳嗽就感受明顯漏尿，連提重物或跑步時候也會，由於從事餐飲業，常忙到沒時間上廁所，有一次不經意咳嗽，尿液竟沿著大腿內側流到小腿，當下驚覺尿失禁問題的嚴重性，就醫後經檢測屬於中度漏尿程度。

根據統計女性在生產後，約有3成比例有尿失禁問題。醫師蘇棋楓強調，女性歷經懷孕生產、骨盆腔以及陰道承受壓力，加上更年期之後，骨盆底肌無力、膀胱頸與尿道間的結締組織機能老化變弱，還有中年肥胖，都是造成陰道鬆弛的原因。

蘇棋楓表示，患者曾做過陰道鉺雷射手術，療程需連續3個月分3次施打，雖能改善尿失禁問題，但熱效應在陰道的膠原蛋白隨著時間慢慢流失，漏尿症狀又會出現，建議患者進行「星特拉薇薇電波系統」療程（俗稱「薇薇電波」），僅需要施打1次。

治療後的陳婦指出，前陣子睡覺時不經意連咳10個次，一滴尿都沒有漏，而陰道也感受到緊實有彈性，薇薇電波終結她20多年來尿失禁困擾。

蘇棋楓提到，熱效應為能量基底的陰道治療，近年來針對尿失禁與停經後的生殖泌尿症狀，臨床實證上都有改善效果，薇薇電波透過專利技術及冷卻系統，將熱能傳遞至陰道可刺激陰道膠原蛋白新生重組，保護陰道黏膜不受傷害，還能提升尿道和骨盆底組織支撐作用，改善陰道鬆弛、萎縮、乾澀與尿失禁問題。

(中時 )