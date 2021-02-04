貨櫃航運雖然1月漲勢稍歇，中菲行(5609)依舊看好年後海運行情，甚至海運貨物也要分艙等，經濟艙真的很慢，整體出貨需求直至農曆年後都仍然處於滿艙；空運雖然沒有去年5月的新高，但美歐運價以10年平均價來看，還有接近3倍價格，預期空運運價可支撐在目前水準。

貨櫃航運依舊以美國線最吃緊，以40呎大櫃價格來看，美西線約4500美元，美東依據不同港口則在7000至8000美元，還是不含加價買艙的價格。歐洲線近期回檔約1000美元，有些鬆動情況，但仍在高檔。

東南亞運價持續在高檔，大櫃價格上海往胡志明市價格都在1600美元上下，新加坡則是1600至1800美元，主要新加坡過往是歐洲中轉主要港口，而往歐洲艙位早在遠東已經訂滿，導致新加坡一櫃難求，運價持續居高不下。

此外，美國出口到遠東目前狀況，洛杉磯嚴重塞港，平均外海要等一周以上，加上卡車、貨車因疫情關係勞力缺乏，也是一車難求，運價提升，導致最近原物料上漲原因。

空運方面，雖然運價沒有像去年5月每公斤400至500元台幣的高價，但目前美國每公斤約300元台幣，歐洲每公斤約180元台幣，相較過去10年平均價還是有3倍價格。

根據中華經濟研究院最新公布數據顯示，台灣PMI（製造業採購經理人指數）高達65.1％，連續七個月擴張，不論是新增訂單、生產人力擴編、存貨都是轉為擴張，全球航運缺櫃也導致交貨時間拉長、帶動原物料成本上漲，海外需求強勁，整體製造業表現樂觀。

中菲行團隊運用其物流專業知識及競爭優勢，和航空公司、船公司長期合作的夥伴關係、以大中華地區綿密的行銷服務網絡、專業報關/報檢能力，在疫情嚴重衝擊下仍能快速反應，安排各種不同的客製化包機、多式聯運服務，完成客戶在國際物流上的不同需求，有效且即時地運送防疫物資、裝備、筆電、居家運動器材等貨物至歐美各地，甚至是協助廠商完成關鍵建廠計畫，面對未來，中菲行更是審慎樂觀的看待後疫情時代的發展。

(時報資訊)