年初二至初四交通量將達高峰，蔡總統：每一年最大的挑戰。

春節連假第一天，蔡英文總統今（10日）上午9時許前往高速公路局交通控制中心視察並慰問第一線工作同仁，高公局預估年初二至初四交通量將達到高峰，為平日的1.5至2倍。蔡總統致詞時表示，有限的國道容量要滿足國人通行需求，這是每一年最大的挑戰，要做好準備全力以赴，感謝每一位辛苦同仁。

蔡總統表示，這段時間除了國家團隊最忙碌外就是交通團隊，辛苦了。從上個月開始，民眾可以從媒體報導得知高公局陸續提供春節期間路況預測及疏導措施，今年蘇花改首次開放大客車行駛路肩，交通部長林佳龍也特地前往蘇花改實際了解通行安全。

此外，從簡報中得知高速公路1968改版，讓民眾使用上更方便，另外還有國道疏運規畫及防疫措施，高公局為了這次年假做了很多努力與準備，今年受到疫情影響及春節期間降雨機率高，預估國道容易壅塞。

蔡總統表示，在有限的國道容量要滿足國人通行需求，這是每一年最大的挑戰，做好準備全力以赴，感謝所有同仁堅守崗位用心投入，讓用路人可以有一個安心的新春之旅。

高公局長趙興華表示，參考去年同樣是7天年假，至今（10日）上午8時，全國到交通量為17.1百萬車公里，與去年同期減少約5.3％，預估今日交通量為105萬百萬車公里。

趙興華提及，年初二至初四交通量將達到尖峰，交通量為平日的1.5至2倍，採取管制作為、疏導作為即加速事故排除，仍然鼓勵民眾多使用大眾運輸系統，利用1968掌握國道最新狀況，勿疲勞駕駛、勿酒駕；建議南下部分下午再出發，北上則是上午出發，較可以避開壅塞。

蔡英文總統（左）、交通部長林佳龍（右）10日赴高速公路局交通控制中心慰勞值班人員，並贈送加菜金，由高速公路局局長趙興華（中）代表接受。（黃世麒攝）

一連7天的農曆春節連假10日開始，不少民眾攜家帶眷返鄉過年，高速公路交通控制中心的工作人員堅守崗位，緊盯國道路況，給民眾一條順暢安全的返家道路。（黃世麒攝）

一連7天的農曆春節連假10日開始，不少民眾攜家帶眷返鄉過年，高速公路交通控制中心的工作人員堅守崗位，緊盯國道路況，給民眾一條順暢安全的返家道路。（黃世麒攝）

一連7天的農曆春節連假10日開始，連假首日的國道交通順暢，上午除國一湖口路段有壅塞情形外，其餘路段平均時速皆有80公里以上。圖為國道一號五楊高架林口路段。（黃世麒攝）

一連7天的農曆春節連假10日開始，連假首日的國道交通順暢，上午除國一湖口路段有壅塞情形外，其餘路段平均時速皆有80公里以上。圖為國道一號五楊高架林口路段。（黃世麒攝）

春節連假第一天，蔡英文總統今（10日）上午9時許前往高速公路局交通控制中心視察並慰問第一線工作同仁。（葉書宏攝）

春節連假第一天，蔡英文總統今（10日）上午9時許前往高速公路局交通控制中心視察並慰問第一線工作同仁。（葉書宏攝）

春節連假第一天，蔡英文總統今（10日）上午9時許前往高速公路局交通控制中心視察並慰問第一線工作同仁。（葉書宏攝）

春節連假第一天，蔡英文總統今（10日）上午9時許前往高速公路局交通控制中心視察並慰問第一線工作同仁。（葉書宏攝）

(中時 )