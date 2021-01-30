綠營盼國務機要費除罪化救扁？馬英九：沒有必要改變、也不該溯及既往。（吳康瑋攝）

綠營盼國務機要費除罪化救扁？馬英九：沒有必要改變、也不該溯及既往。（吳康瑋攝）

涉及前總統陳水扁國務機要費案的前新光醫院副院長黃芳彥確認在美身亡，立法院民進黨團總召柯建銘隨即呼籲國務機要費應除罪化，對此，前總統馬英九30日上午受訪時指出，現已經針對特別費有做規定，無論什麼事都需要單據，實在不用多做其他改變。

柯建銘昨表示，國務機要費本就是特別費，性質一致應比照除罪化；對於綠營頻頻希望修法除罪化，是否是以除罪化幫前總統陳水扁脫罪，馬英九回應，除罪化也不應該溯及既往。

另外，對於特赦扁的問題，馬英九則指出，目前的法律仍然有效，陳水扁現在是保外就醫，並沒有除罪，至於黃芳彥過世，扁案仍然可以繼續查下去，這是兩件事情，要查絕對可以繼續查下去。

國民黨主席江啟臣則說，司法歸司法，司法單位應該還是要把未查完的案件查清楚，才能對人民交代；北市長柯文哲昨受訪時認為，死了就不能追溯，事情（指扁案）最後變成沒人知道事實真相，但事件仍須要結案。

(中時 )