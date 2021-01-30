桃園醫院新冠肺炎群聚感染再增四例確診，其中一名死亡，這是國內相隔八個月以來再添死亡病例，也是第8例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日表示，心情沉重，所幸個案都在防火牆內，整體疫情並未升溫。

衛福部桃園醫院1月12日爆發新冠肺炎院內群聚感染疫情，擴散至社區，截至今天累計個案達19例，其中一人死亡，死者全家先後六人染疫，是護理師的婆婆，有慢性腎臟、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚死亡。

這四例都和桃園醫院群聚感染有關，其中三例為案863的同住家人，研判與案863、864、865一起家庭群聚感染；另一例為案889的就醫相關接觸者。 陳時中坦言，一口氣新增4例，又有死亡個案，心情確實比較沉重，但理性來說，目前對疫情並沒有造成太多影響，整體評估疫情並未升溫。這4例確診個案都發生在防火牆裡，都在居家檢疫和隔離期間，在外面的暴露時間非常短，當初擴大防火牆範圍就是因為對病毒傳染力的重視。

值得注意的是，中央流行疫情指揮中心宣布，新增另一家院內感染，為桃醫12樓病患曾就醫的醫院，暫不考慮公布醫院名稱，接下來將擴大匡列接觸者，進行居家隔離，期滿進行採檢。

60多歲的案889分別在1月18日、23日前往另一家醫院門診就醫，今日新增4名本土病例中的案908，在23日曾去過該醫院，當日陪媽媽就醫後，26日被列居家隔離，29日採檢後確診。

指揮中心強調，目前國內雖發生兩家醫院院內感染，部桃先發生感染事件，醫院已進行清空計畫，院內已無確診病例，醫護人員、出院病患及其陪病家屬亦皆採檢及居家隔離；另一家醫院雖在門診候診區發生感染事件，但並非執行醫療照護過程造成，也沒有醫護人員感染，候診病患及陪病者亦已全數匡列居家隔離，環境亦已進行清消，兩家醫院目前都是安全無感染疑慮。

(工商 )