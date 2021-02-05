國內繼部立桃園醫院後，平鎮某醫院也出現院內感染，一名桃醫12樓病患前往就醫期間，與另一陪病者待在同一候診室，導致案908確診。今日指揮中心公布2人序列比對初步結果，發現2人都有D614G和L452R位點的變異，與桃醫其他確診者相同。
專家諮詢小組召集人張上淳表示，案889、908的序列比對發現，2人都有 D614G和L452R位點的變異，棘蛋白周邊序列看起來也是一樣的，完整的基因序列還在進行當中，但可以從片段得知是同一病毒株。
(中時 )
國內繼部立桃園醫院後，平鎮某醫院也出現院內感染，一名桃醫12樓病患前往就醫期間，與另一陪病者待在同一候診室，導致案908確診。今日指揮中心公布2人序列比對初步結果，發現2人都有D614G和L452R位點的變異，與桃醫其他確診者相同。
專家諮詢小組召集人張上淳表示，案889、908的序列比對發現，2人都有 D614G和L452R位點的變異，棘蛋白周邊序列看起來也是一樣的，完整的基因序列還在進行當中，但可以從片段得知是同一病毒株。
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