台中市21歲蔡姓女子，因為罹患顳顎關節炎，經朋友介紹到南投市，接受許姓男子推拿整復，日前，要進行第3次推拿前，許姓男子要她們母女喝青草茶，喝完後兩人都四肢虛軟，因為懷疑被下藥，因此向警方報案。

蔡姓女子因為顳顎關節炎很疼痛，已經在台中市一家醫院掛號，但要等1個月才排到就診，因此，透過朋友介紹到南投市接受許姓男子推拿，推拿整復範圍包括臉部、頭部和脖子，每次推拿300元，許姓男子還賣她1罐4500元、成分不明的黑藥丸服用，還說那樣比較快好。

日前，蔡姓女子由媽媽陪同，進行第3次推拿前，許姓男子拿自己熬煮的青草茶要她們喝，母女本來都拒絕，但許姓男子很堅持，後來母女各喝一半，但喝完後突然覺得頭暈，而且四肢虛軟無力，兩人於是先後跑到外面打電話救救，並且打119請救護車載到醫院就醫，經過數小時才恢復。

母女懷疑被下藥迷昏，因此向警方報案，南投警方在許姓男子家中查扣青草茶、黑藥丸等物品，分別送衛生局、南投醫院化驗；初步化驗結果，兩人尿液中並沒有迷藥的成分，至於血液鑑定結果尚未出爐。而據了解，許姓男子有妨害性自主前科，更讓這對母女大驚失色。

南投縣衛生局醫政科長陳淑怡表示，經查許姓男子沒有醫師、藥劑師執照，卻擅自從事醫療行為，還販售藥品，已經違反《醫師法》及《藥師法》。南投警方則表示，此案已報請檢察官指揮，將在收到鑑定報告後，送南投地檢署偵辦。

(中時 )