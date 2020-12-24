婆媳之間的關係自古以來是道難解的問題，若碰上該如何帶孩子，恐讓問題難上加難。日前一位人妻爆怨，婆婆讓1歲的女兒一口氣喝掉半罐的青草茶，後果可想而知，女兒一連住院了11天，讓她相當心疼。更誇張的是，在女兒住院期間，婆婆打電話要原PO到醫院一趟，竟是因為「三太子」要她去醫院，讓原PO相當傻眼。

這名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」上匿名發文，日前她和丈夫、女兒以及婆婆一同到廟裡拜拜，廟外頭賣了很多食物，一家人買了青草茶、仙草茶來止渴，怎料婆婆一口氣就讓1歲的女兒喝了半罐，原PO當下先是阻止，沒想到婆婆竟回：「沒關係，小孩子想喝就給她喝」。

女兒為此受苦住院11天，讓原PO相當心疼。更無奈的是，住院期間婆婆拿了在宮廟求的符，說要去醫院替孫女處理。當時正在上班的原PO突然接到婆婆電話，開頭就問說能否請假，原因是「三太子要跟著她去醫院，幫小孩處理」。她聽聞便拒絕，但下班立刻往醫院探望女兒，不過一旁的婆婆卻在旁邊耳提面命，「小孩生病要有人，也要有神」，讓她相當崩潰。

網友看完貼文後，紛紛回應，「1歲喝這個是有點扯，到底要怎樣才能阻止長輩亂餵東西，還有讓長輩不要再亂用民間怪談對待小孩了」、「小孩那麼小餵青草茶給她喝，還喝半瓶，太誇張，小孩腸胃還在發展中」、「有這種長輩真的讓人心很累，怎麼勸都勸不聽」。此外，有網友認為原PO老公名副其實是個豬隊友，「這些個案又是老公死了系列」、「讓豬隊友去處理」。

(中時新聞網)