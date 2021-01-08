天寒易手腳冰冷，中醫師推薦2款養身茶，喝了身體暖暖，是冬季的天然暖暖包。（圖／許淳彰醫師提供）

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全台受寒流影響，氣溫直直落，讓許多循環差、手腳冰冷的人，出門秒被凍成人形冰棒。對此，安柏鄰好中西醫聯合診所中醫院長、九如中醫診所副院長許淳彰分享兩款暖身茶，寒冷天氣來一杯，促進血液循環，養生又暖身，而且材料取的也相當容易。

許淳彰表示，寒流來襲，氣溫驟降，許多人早上只想躲在暖暖的被窩中，完全不想出門上班、上課，因為只要一出門，冷吱吱的風一吹來，就讓人抖到不行，手腳生硬遲鈍，這時候其實很適合來杯暖身茶養生。

許淳彰分享，氣血虛、循環較差的人可以飲用「人參桂圓茶」，因為人參大補元氣、桂圓補養氣血、老薑溫陽散寒，加上桂枝把中藥引送到四肢末梢。而要煮此茶，須準備的材料有高麗參2錢、桂枝1.5錢、桂圓2錢以及老薑3片。

許淳彰指出，另一款暖身茶是「黑豆薑棗茶」，具備暖胃、祛寒和利水，平時有手腳冰冷問題或需長時間久坐不動的人特別適合。該茶的材料相當簡單，只要炒黑豆5錢、生薑帶皮3片切片以及紅棗3顆，暖暖來一杯，可促進體內血液循環，讓身體暖起來。

【本文由許淳彰醫師提供】

(中時新聞網)