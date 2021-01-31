美國廣播公司(NBC)31日報導，隨著與川普分道揚鑣，美國前副總統彭斯正積極擘畫政治未來，包括成立聚焦於政治的組織，好讓其與「彭粉」能維持關係。

根據彭斯幕僚披露，彭斯目前已離開華府，在與妻子享受美屬維京群島聖克勞島的假期後，現已回到印第安納州，接下來數週內將公開新組織的消息。

NBC分析，該組織可能在2月宣布成立，地位可能符合美國國內稅收法第501條第3項第4款的「公民聯盟、社會福利機構與地方雇員協會」。根據該款，新組織能積極參與政治事務，但不允許投入選戰。

對彭斯而言，成立政治組織有利於與支持者維持聯繫，進而有利募款；放眼2024年總統大選，將協助彭斯維持政治聲量與籌措資金。不過，彭斯還未對是否參選作出最終決定，可能要到2022年期中才會對參選表態。

NBC表示，在1月6號川粉國會之亂爆發以前，彭斯可謂川普忠貞的士兵；不過，在川粉衝進國會並高呼「吊死彭斯」，試圖扭轉總統大選結果後，其與川普的關係已不復過往。

隨著川粉攻進國會、彭斯避難，外界紛紛揣測前副總統是否會在川普二度彈劾案中作證。在二度彈劾案中，國會將討論川普是否煽動川粉發動肢體衝突，進而決定其是否犯下叛國罪。

不過，迄今仍沒有跡象顯示國會有意將以目擊者的身分要求彭斯作證，不論是書面證詞或出庭陳述。共和黨內部人士爆料，彭斯幕僚認為律師團隊會要求前副總統以行政特權為由，拒絕作證。畢竟，憲法禁止立法權強制要求行政部門作證。

(中時新聞網)