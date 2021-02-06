美國總統拜登政府今天「大力支持」奈及利亞籍的伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）出任世界貿易組織（WTO）秘書長，這讓她可望順利成為首位擔任此職的女性及非裔人士。

66歲的伊衛拉曾任奈國財政部長，也曾在世界銀行（World Bank）擔任25年的發展經濟學家。

法新社報導，美國支持伊衛拉，襯托出拜登與前總統川普之間又一顯著分歧。川普政府先前癱瘓世貿組織程序，反對伊衛拉擔任秘書長，但其他許多國家都挺她。

美國貿易代表署（USTR）今天在聲明中稱伊衛拉「在經濟和國際外交議題上學富五車」，還說她「已證明有管理大型國際組織的經驗」。

川普政府先前支持韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee），但她今天稍早已放棄角逐。

世貿組織前任秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）去年8月卸任，選出繼任者的程序已卡關數月。

主要國家駐世貿組織大使去年10月提出，伊衛拉是擔任秘書長的最佳人選，但由於美國不挺，程序陷入僵局。世貿組織秘書長通常需要164個成員國達成共識選出。

如今，美國貿易代表署表示：「美國準備好進入WTO程序的下一階段，就WTO秘書長人選達成共識決定。」

伊衛拉則推文說：「感謝美國今天表示支持。」

世貿組織發言人羅克威爾（Keith Rockwell）說，總理事會的下一場常會最快也要在3月1日之後才會召開，但也「可能臨時通知召開另一場會議」，因為去年10 月的會議缺乏成員國之間的共識而中斷。

總理事會在下一次會議中，很可能討論秘書長人選議題。

(中央社)