韓國小型企業和市場服務部門(The Small Enterprise and Market Service)最新調查，受疫情影響，元月小型企業主的企業信心指數（BSI）僅剩下35.8，創過去10個月以來最低。

此報告指出，2020年12月時這些小本經營業者的企業信心還有51.6，才一個月的時間，指數就大幅滑落至35.8。較一個月前大減15.8點。同時，也是自2020年3月以來最低水位，當時韓國正面臨疫情第二波衝擊。

此企業信心指數若低於100，表示悲觀者多於樂觀者。這份報告是根據全韓3,700名小本經營業者，於元月中下旬調查結果。韓國BSI指數在2020年9月一度跌至54.9，但在2020年11月回升至79.9，但2020年底12月時又掉到51.6。

這份調查結果還顯示，菜市場的BSI元月更低只剩33.5，較2020年12月大降11.3點，也是2020年3月份以來最低。

為遏制第3波疫情，韓國政府最新決定為，延長現行防疫措施至2月14日。目前大首爾區為2.5級，其它區域為2級社交限制，全韓禁止5人以上群聚。據悉，農曆年還要實施特別防疫措施，看來韓國民眾在農曆春節期間，將很難回老家團聚與外出拜年。

(時報資訊)