許多人都會順手把口袋裡的錢丟進豬公撲滿，等到過新年才「殺豬公」，看看這一年到底存了多少錢。一名網友日前打破家裡的撲滿，仔細清點了一下，發現竟有超過54萬元，比月薪3萬的小資族一年36萬的年薪還高！許多網友大嘆自己家的豬公實在太餓太瘦，忍不住問原PO「我家的豬方便蹭飯嗎？」

（圖／爆廢公社二館）

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，日前家中舉辦「殺豬儀式」，砸開豬度後滿滿的千元大鈔和硬幣撒滿一地，看來需要花很多時間才能清點完成。原PO最後整理出千元、兩千元的鈔票，以及50元和10元的硬幣，整整齊齊擺在桌上，讓人看了超羨慕！

（圖／爆廢公社二館）

（圖／爆廢公社二館）

一直以來原PO都認為存錢是種美德，所以每年都會養肥一隻豬公，他表示1元和5元的硬幣會捐給流浪動物，所以不計算在內，剩下的錢共有54萬7220元。網友仔細一算，算出原PO每個月要存4萬5600元才能達到這個數字，大嘆「如果不是你家豬公有魔力、就是你的口袋有實力！」

（圖／爆廢公社二館）

許多網友也回應「比我一年的薪水還多」、「我家的豬方便去你家蹭飯吃嗎？牠有點瘦」、「我存10塊，人家存1000」、「可以牽我家的豬過去寄養嗎？你的飼料比較好」、「唉，比豬還不如」、「我家的豬整年都餓著肚子」、「一天要存1500，我一天薪水也沒1500」、「乾爹！我不想努力了」。

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(中時新聞網)